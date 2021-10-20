Композитор Дашкевич назвал сыгравшего Мориарти Евграфова замечательным и ярким артистом
20 октября 2021, 16:50
Композитор и народный артист России Владимир Дашкевич в среду поделился воспоминаниями об ушедшем из жизни актере Викторе Евграфове, который сыграл профессора Мориарти в фильме про Шерлока Холмса.
Владимир Дашкевич назвал Виктора Евграфова замечательным, ярким артистом. Композитор в рамках разговора с RT уточнил, что роль профессора Мориарти стала очень запоминающейся. Более того, по словам Дашкевича, Евграфов всегда обострял любого персонажа своей уникальной пластикой.
Напомним, ранее сегодня стало известео, что Виктор Евграфов ушел из жизни в возрасте 73 лет.
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