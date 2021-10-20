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«Самый главный Мориарти мирового кинематографа» актер Виктор Евграфов умер от коронавируса

, 14:54

«Самый главный Мориарти мирового кинематографа» актер Виктор Евграфов умер от коронавируса
Виктор Евграфов, фото: lenfilm.ru

Стало известно о смерти заслуженного артиста России Виктора Евграфова. Актер, сыгравший профессора Мориарти в советском сериале про Шерлока Холмса, скончался на 74-м году жизни.

«Умер Виктор Иванович Евграфов - самый главный Мориарти мирового кинематографа. Поверить в это невозможно! Только вчера он позвонил, просил связаться с Самарским отделением Союза кинематографистов, чтобы передать архивы», - сообщили в группе «Самарафильма» в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что Евграфов умер из-за осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, у него оторвался тромб.

По предварительным данным, актера похоронят на «Аллее актеров» самарского городского кладбища.

Виктор Евграфов родился 10 сентября 1948 года в Куйбышеве. Наибольшую известность получил благодаря роли профессора Мориарти в сериале «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

Ранее сообщалось, что из жизни ушел актёр Театра исторических миниатюр и современных пародий Андрей Булгаков. Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» скончался из-за последствий коронавирусной инфекции. 

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