В Петербурге скончался актёр Андрей Булгаков

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16 октября 2021, 16:14 Источник: 78.ru

Актер Андрей Булгаков, фото: ВКонтакте @imperator_peter; @tori_moskvina

В Санкт-Петербурге в пятницу, 15 октября, скончался актёр Театра исторических миниатюр и современных пародий Андрей Булгаков. Артисту было 63 года. Булгаков умер от последствий коронавирусной инфекции. Об уходе из жизни Андрея Булгакова сообщила его супруга в социальной сети «ВКонтакте».

По словам Виктории Булгаковой, муж провёл около двух недель в реанимации. Врачи боролись за его жизнь, но спасти от COVID-19 не смогли. Булгакова проводят в последний путь во вторник, 19 октября.

Андрей Булгаков прославился благодаря роли Петра Первого. В 1998 году он стал победителем Всероссийского съезда двойников, представляя Петра Великого. Также артист сыграл в сериале «Улицы разбитых фонарей».

«Я благодарю тебя за самые счастливые года моей жизни, года, которые ты был со мной... Ты всегда будешь рядом, я очень тебя люблю, мой Гепард», – написала Виктория Булгакова в соцсети.

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