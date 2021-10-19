Сябитова призналась, что надеется на скорую выписку Гузеевой и ждет ее на съемках

Телеведущая Роза Сябитова в рамках разговора с представителями СМИ во вторник, 18 октября, прокомментировала информацию о возможной выписке своей коллеги Ларисы Гузеевой из больницы в Коммунарке.
Роза Сябитова подчеркнула, что эта новость ее очень обрадовала. Телесваха заметила, что вся команда передачи "Давай поженимся" верит и надеется на скорую выписку Ларисы Гузеевой и ждет ее на съемках.
"Я безмерно рада, что Ларису выписывают. Скоро увидимся на съемочной площадке", – отметила Сябитова в беседе с порталом teleprogramma.pro. Телеведущая, однако, уточнила, что не может утверждать, что ее коллега скоро вернется домой, поскольку она "не справочная Коммунарки".
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