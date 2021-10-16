Игорь Бухаров сожалеет, что он и дети не уговорили Ларису Гузееву вакцинироваться от коронавируса

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16 октября 2021, 21:24

Лариса Гузеева, фото vk.com/guzeeva_perly

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева три недели лечится от коронавирусной инфекции COVID-19 в больнице № 40 в Коммунарке. Ведущая шоу "Давай поженимся" не привилась от ковида, хотя ее муж ресторатор Игорь Бухаров и дети сын Георгий и дочь Ольга вакцинировались.

Супруг Гузеевой, глава Федерации рестораторов и отельеров России, рассказал эти подробности в Оренбурге на встрече с владельцами кафе и ресторанов. По слова Бухарова, в Москве более 98% сотрудников кафе и ресторанов привиты.

Он призывает всех вакцинироваться.

Супруг актрисы поделился, что все члены семьи уговаривали Ларису сделать прививку от инфекции нового типа, чтобы не заболеть. Но она отказалась и уехала в Крым на съемки и отдохнуть, - сообщает портал 56orb.ru. Лариса Гузеева - уроженка Оренбургской области.

Актриса потихоньку выздоравливает. Врачи делают все возможное. "Давай поженимся" пока не снимают, ждут Ларису.

"Я была счастлива и не знала об этом. Берегите себя! Ни к чему не призываю- вы и так знаете как жить! Спасибо за поддержку и любовь! Ваша доброта бесконечна! Прекрасные мои друзья. Я пока в Коммунарке. Три недели. Всех обнимаю крепко!" - написала Лариса Гузеева в Инстаграм.

View this post on Instagram Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_)

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