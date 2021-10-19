Директор Ивана Краско сообщил, что после инсульта каждый шаг дается актеру с трудом

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19 октября 2021, 16:25 Источник: teleprogramma.pro

Иван Краско, Zamir Usmanov/Global Look Press

Директор актера Ивана Краско Вячеслав Смородинов в рамках беседы с журналистами во вторник, 19 октября, рассказал о самочувствии знаменитого 91-летнего артиста, который ранее перенес инсульт.

Вячеслав Смородинов заметил, что Иван Краско в настоящий момент чувствует себя неважно. По словам директора, каждый шаг дается артисту с большим трудом. Более того, когда актер поднимается по лестнице, у него скачет давление и темнеет в глазах.

Смородинов в разговоре с teleprogramma.pro уточнил, что Краско сейчас тяжело обходиться без помощи посторонних. Не исключено, что в скором времени он откажется от работы в театре.

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