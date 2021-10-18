Людмила Чурсина в Милане верит в чудо

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18 октября 2021, 20:22 Сергей Сыч, журналист, обозреватель, продюсер

В Театре Российской Армии - премьера спектакля «Два билета в Милан» в честь юбилея народной артистки СССР Людмилы Чурсиной. Мелодраму по пьесе «Последний романс» американского драматурга Джо ДиПьетро ставит режиссер Алексей Серов, над сценографией работает художник Эмиль Капелюш.



Людмила Чурсина исполнит главную роль, Кэрол Рэйнольдс. Ей предстоит создать образ женщины за 70, с богатым внутренним миром и фантазией, с юмором и даже некоторым озорством. Ее героиня сохранила женскую привлекательность, обаяние, любовь к жизни, и в глубине души продолжает верить в чудо, которое может еще случиться в ее жизни.

В спектакле также сыграют народный артист России Александр Дик, заслуженная артистка России и Азербайджана Валентина Асланова и Илья Артамонов.

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