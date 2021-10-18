Концертный директор Серова заявил, что в состоянии певца наметилась положительная динамика

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18 октября 2021, 19:11 Источник: teleprogramma.pro

Александр Серов, Аnatoly Lomohov, globallookpress.com

Концертный директор певца Александра Серова Александр Федорков в понедельник в рамках разговора с журналистами сообщил, что в состоянии народного артиста России наметилась положительная динамика.

Федорков отметил, что музыканта, который ранее заразился коронавирусом нового типа и был госпитализирован, переводят в общую палату, а это хороший знак.

Концертный директор артиста добавил в беседе с teleprogramma.pro, что больше о состоянии Александра Серова знает его дочь Мишель.

Молодая женщина ранее попросила поклонников отца не переживать, поскольку "лучение идет в лучшую сторону".

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