Элтон Джон стал первым в истории артистом, который попадал в топ-10 британских чартов шесть десятилетий

Британец Элтон Джон стал первым музыкантом в истории, композиции которого входили в топ-10 британских музыкальных чартов на протяжении шестидесяти лет. Об этом заявила компания Official Charts company.
Данный рекорд 74-летний артист и композитор смог установить благодаря композиции Cold Heart (Pnau Remix), которая была записана совместно с британской певицей косовского происхождения Дуа Липой. Сингл был выпущен 13 августа, а сейчас он занимает вторую строчку в хит-параде Великобритании и может возглавить его.
Таким образом, Элтону Джону удалось превзойти в данной сфере Элвиса Пресли, Шер, Клиффа Ричарда, Майкла Джексона и Дэвида Боуи, композиции которых попадали в первую десятку британских хит-парадов в течение пяти десятилетий
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