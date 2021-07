«Madman Across The Water»: 50 лет определяющему альбому Элтона Джона

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

16 июля 2021, 21:44 Антон Дубровский, Журналист

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы Недели

В ноябре 1971 года вышел шестой студийный альбом Элтона Джона «Madman Across The Water», мрачное, атмосферное произведение, отмеченное грандиозными оркестровками Пола Бакмастера и заметным влиянием прогрессивного рока. Альбом стал хитом в США (#8, в Великобритании — # 41), как и сингл из него, «Levon».



В 1971 году Элтон Джон писал в своем дневнике о том, что пришедший успех не привел его к разочарованию. К ноябрю того года пришло время для выпуска его четвертого за 18 месяцев альбома, и это после концертного релиза «17-11-70» и саундтрека к фильму «Друзья». Из музыканта прямо-таки лились неподвластные времени мелодии, а резкие тексты появлялись из-под пера Берни Топина (британский поэт-песенник, основной автор текстов Элтона Джона – авт.). Это привело к появлению важной записи в их ранней совместной работе под названием «Madman Across The Water».



Альбом был - и в каком-то смысле остается - недооцененным в Великобритании, где его появление в чартах было необъяснимо коротким. Что касается Америки, где публика воспринимала Элтона как невероятно актуального британского певца и автора песен, пластинка быстро стала золотой, а позже и вовсе получила платиновый статус дважды. Работа также любима многими за две песни, которые стали бессмертными эмблемами той эпохи, «Tiny Dancer» и «Levon».



Свобода



Студийные сессии для «Madman Across The Water» начались в феврале 1971 года, как раз тогда, когда должен был появиться саундтрек к фильму «Друзья». Работа над саундтреком была достаточно скромной попыткой Джона и Топина войти в мир кино, но именно она помогла им получить опыт в другом виде искусства. Аналогичным образом, концертный альбом, который последовал в мае и назывался «17-11-70» (месяц и день в названии пластинки были изменены для её выпуска в США) продемонстрировал живое звучание все более театральных выступлений Элтона Джона. На «17-11-70» больше всего выделяется заключительная версия композиции «Burn Down The Mission», включающая в себя цитаты из песен «My Baby Left Me» американского блюзмена Артура Крадапа и «Get Back» The Beatles.



После по-настоящему американского звучания предыдущего альбома Элтона «Tumbleweed Connection» (1970), музыка на «Madman Across The Water» в какой-то степени стала возвращением к более фортепианным мотивам дебютного альбома артиста «Empty Sky» 1969 года. В последний раз музыкант и его верная группа соавторов во главе с британским музыкальным продюсером Гасом Дадженом работали в студии Trident в Лондоне. Эти вступительные сессии записи были посвящены песням «Levon» и «Goodbye», после чего команда вернулась в студию летом, чтобы завершить работу над альбомом.



Несмотря на все предположения о названии песни «Levon», она не была названа в честь Левона Хелма из невероятно влиятельной канадо-американской группы The Band несмотря на то, что Элтон и (особенно) Берни обожали их музыку. Топину просто понравилось это имя – по той же причине, по которой персонаж композиции называет своего сына в повествовании Иисусом. «Песня писалась в свободной форме»,- сказал Топин в интервью журналу Rolling Stone в 2013 году. «Это были просто строки, которые вышли интересными»,- добавил он.



В тексте композиции авторства Топина особенно выделяются строки, объясняющие происхождение Левона: «Он родился нищим / Под самое Рождество / Когда газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что «Бог мертв», и началась война / У Элвина Тостига сегодня родился сын». Такой заголовок действительно появлялся в The New York Times несколько раз, в том числе в январе 1970 года (тема «Бог Мертв» подверглась осуждению со стороны Папы Римского) и снова в апреле, в рецензии Джеймса Финна на книгу Малахии Мартина «Встреча», озаглавленную «Бог Мертв, и Религия Умирает».



Среди музыкантов, принимавших участие в записи «Levon», были барабанщик Барри Морган, басист Брайан Оджерс и Брайан Ди, игравший на фисгармонии. Хотя в то время в Великобритании не было выпущено ни одного сингла с «Madman Across The Water», песня была выпущена в Америке. Она попала в чарты незадолго до Рождества и достигла своего пика на позиции 24 в феврале 1972 года.



Другая ранняя запись с альбома, торжественная «Goodbye», стала заключительной песней альбома. Её элегантная оркестровка является работой Пола Бакмастера, который дирижировал на всех композициях альбома, кроме двух. В коллектив, который соберется в студии Trident еще на три дня в августе, войдут и другие известные соавторы.



Танец



В своем интервью 1973 года Топин сказал, что песня «Tiny Dancer», открывающая альбом «Madman Across The Water», была написана о его первой жене Максин Фейбельман, которая действительно была танцовщицей. Таким образом, как это часто бывает, исполняя эти слова в студии и на сцене, Элтон, казалось, описывал свой собственный мир, в то время как на самом деле он изображал мир Берни. Песня стала вторым синглом с альбома в США, и хотя ее шестиминутная продолжительность означала, что ее появление на радио в то время будет минимальным (композиция достигла 41-го места в чарте), она получила статус священной, чему, в значительной степени, способствовало ее включение в любимый многими фильм режиссера Кэмерона Кроу «Почти Знаменит» 2000 года.



Примечательно, что для песни, которая изначально увидела свет лишь на альбоме в Великобритании, «Tiny Dancer» был присвоен статус золота за эквивалентные продажи в 400 000 единиц в августе 2018 года. Ранее в том же году композиция стала трехкратно платиновой в Америке.



Команда



Знаменитый клавишник Рик Уэйкман, который в то время покинул английскую рок-группу The Strawbs для того, чтобы присоединиться к составу других соотечественников Элтона Yes (обе эти британские группы являются флагманами стиля прогрессивный рок – авт.), сыграл на трех треках альбома «Madman Across The Water», включая задумчивую заглавную композицию. Существует и более ранняя версия песни с участием гитариста Мика Ронсона (также гитарист Дэвида Боуи – авт.), датированная сессиями предыдущего альбома «Tumbleweed Connection». Известный инженер Кен Скотт, который уже сделал себе имя своей работой для The Beatles, Дэвида Боуи и других, был приглашен продюсером Дадженом, чтобы закончить запись, когда звукорежиссер студии Trident Робин Кейбл серьезно пострадал в автомобильной аварии.



Партии Hammond-органа Уэйкмана добавили красок песне «Razor Face», в которой также была представлена соло-гитара Калеба Куая и аккордеон Джека Эмблоу.



Светловолосый двадцатилетний шотландец Дэйви Джонстон сыграл на акустической гитаре на последнем треке альбома «Goodbye», а также на заглавном номере альбома и «Tinу Dancer». Он также сыграл на мандолине и ситаре в «Holiday Inn». Бывший участник британской фолк-рок группы Magna Carta, он вскоре стал официальным участником группы Элтона, который чувствовал необходимость присутствия второго соло-гитариста на сцене. Также на трех трэках альбома впервые присутствует неподражаемый сессионный перкуссионист Рэй Купер, который также гастролировал с Элтоном Джоном.



Коллеги Элтона по составу того времени - басист Ди Мюррей и барабанщик Найджел Олссон, не играли на «Madman Across The Water», хотя они были частью команды бэк-вокалистов, в которую также входили друзья группы: Лесли Дункан, Тони Берроуз, Роджер Кук, Сью и Санни, Барри Сент-Джон, Лайза Страйк и Терри Стил. Еще один высококвалифицированный сессионный музыкант, басист Херби Флауэрс, проявил себя на трех песнях альбома.



Релиз



После выпуска пластинки, 5 ноября 1971 года, постоянный сторонник Элтона в британском журнале Sounds, Пенни Валентайн, как никогда высоко оценила этот труд артиста. «Легко сказать, что это его лучший альбом на данный момент. С каждой новой работой от исполнителя, который вам нравится и которым вы восхищаетесь, должно справедливо казаться, что его новый альбом лучше предыдущего»,- написала она. «На самом деле это его лучший альбом на сегодняшний день, запечатлевший всю силу, которая исходила от раннего Элтона Джона»,- также писала журналистка.



«Madman Across The Water» может показаться незначительным пунктом в дискографии Элтона Джона по сравнению с тем объемом успешных записей, которые последуют за этой работой. Альбом вошел в британский чарт в мае 1972 года под номером 41 и это, что невероятно, стало и остается его самым высоким местом в родной стране Элтона. После второй недели, проведенной на 48 позиции, работа исчезла из чарта. В США же таких проблем не было, там альбом поднялся на 8-е место за 51 неделю. Он быстро стал золотым, став платиновым в 1993 году и дважды платиновым в 1998 году.



«Мне все еще нравится этот альбом, - сказал Джон журналистке Валентайн вскоре после его выхода, - На самом деле мы с Берни попали в очень странную ситуацию, когда начали его записывать. В тот год мы написали всего около восьми песен, работая над ними отдельно, и дошло до того, что у нас не было дополнительного материала, к которому можно было бы обратиться, если нам не нравилась какая-нибудь песня из этой восьмерки. Обычно мы пишем около 25 композиций в год, так что вы можете сказать сами, в каком состоянии мы были. Таким образом, «Madman Across The Water» был самым последним альбомом в своем роде, над которым мы работали на пределе возможностей».



К маю 1972 года, когда «Madman Across The Water» продолжал набирать обороты, Элтон уже разродился знаменитой песней «Rocket Man» и альбомом «Honky Château». Дальше Реджинальд Дуайт официально сменил свое имя на Элтон Геркулес Джон. Теперь, войдя в стратосферу, он не будет смотреть вниз в течение многих лет.

