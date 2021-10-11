Ильменский фестиваль пройдет в обновленной детской филармонии

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11 октября 2021, 18:13 Анна Семенова

Олег Митяев также обязательно выступит на фестивале. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Легендарный съезд бардов в Челябинске все-таки состоится.

Летом проведение Ильменского фестиваля на природе решили отменить из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации. Но недавно стало известно, что знаковое для Челябинской области мероприятие все-таки состоится в ноябре. Вопрос был за площадкой.



Сегодня объявили, что Ильменка пройдет 10-11 ноября сразу в трех локациях. Ими стали Челябинская государственная филармония, обновленная детская филармония и Челябинская публичная библиотека.



В концертном зале им. Прокофьева состоится основная программа с выступлениями известных артистов. Детская филармония примет местный тур Детского фестиваля авторской музыки и поэзии «U 235. Новые песни».



В «публичке» гости смогут побывать на презентации книги «Ильменский фестиваль: от бренда региона к бренду России. К 45-летнему юбилею» и посвященные этому мероприятия.



Организуют и онлайн-трансляцию для тех, кто не сможет посетить концертные площадки лично.

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