Представитель Гаркалина заявила, что информация о самочувствии артиста «меняется каждый час»

Аргументы Недели → Культура 13+

8 октября 2021, 08:09 Источник: teleprogramma.pro

Валерий Гаркалин, Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/globallookpress.com

Наталья Теплова, агент Валерия Гаркалина, рассказала о состоянии здоровья заболевшего новой коронавирусной инфекцией народного артиста России. Актер находится в реанимации в больнице в Коммунарке.

«Он на аппарате ИВЛ, точно не в коме. Буквально утром разговаривал с дочерью. Хотя все меняется каждый час», - поделилась она в беседе с порталом teleprogramma.pro.

Отмечается, что Гаркалина подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), но он находится в сознании.

Врач-реаниматолог Михаил Николаев подтвердил, что такие ситуации бывают. Если пациент не может своим дыханием обеспечить потребность организма в кислороде, то осуществляется респираторная поддержка, уточнил он. Специалист отметил, что это может быть «банальная ингаляция» или искусственная вентиляция легких.

Ранее сообщалось, что у Гаркалина 80-85% поражение легких и резкое падение сатурации. Его самочувствие ухудшилось в ночь на 6 октября. В больнице артист находится со 2 октября.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости