Худрук МХАТа им. Горького Эдуард Бояков не может наладить взаимодействие с Татьяной Дорониной

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7 октября 2021, 14:04 Источник: Тeleprogramma.pro

Эдуард Бояков, фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев, globallookpress.com

Художественный руководитель МХАТа имени Горького Эдуард Бояков не может наладить взаимодействие с почетным президентом театра, народной артисткой СССР Татьяной Дорониной. Бояков поделился в шоу «Откройте, Давид», что неоднократно посылал предложения о встрече, ей передавали информацию о спектаклях, но от нее нет никаких ответов.

Худрук МХАТа имени Горького раскрыл, что у президента театра «есть помощник, водитель, есть социальный пакет от театра, не только зарплата для нее». Бояков подчеркнул, что это немаленькие суммы, - сообщает Телепрограмма.

«Мы ее в любой момент готовы позвать. Любой сигнал с ее стороны. Мы посылаем ей информацию о спектаклях. Я ей много раз посылал сигналы, что надо бы встретиться. Но там другая жизнь. Просто затворничество и все», -заключил Эдуард Бояков.

Обращение Татьяны Дорониной к президенту РФ, в котором она жаловалась на нынешнего худрука, размещал сайт газеты «Аргументы недели». Письмо народной артистки Советского Союза получило широкий общественный резонанс.

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