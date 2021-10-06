Вдова Талькова призналась, что друзья сравнивали их с Джоном Ленноном и Йоко Оно
6 октября 2021, 13:02
Вдова погибшего 6 октября 30 лет назад музыканта Игоря Талькова в рамках беседы с журналистами в среду, 6 октября, призналась, что друзья сравнивали их с супругом с Джоном Ленноном и Йоко Оно.
Татьяна Талькова рассказала, что они с будущем мужем познакомились в московском кафе "Метелица", куда она зашла выпить кофе с подругами. Музыкант ужинал там с друзьями. Впоследствии молодые люди вспоминали эту встречу и отмечали, что сразу понравились друг другу.
Вдова музыканта в беседе с RT заметила, что ее завораживали интеллект и начитанность мужчины, а также его "дворянские манеры". Артиста в свою очередь "зацепила" неординарная, немного восточная внешность молодой девушки. "Потом друзья нас сравнивали с Джоном Ленноном и Йоко Оно", – отметила Татьяна Талькова.
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