Вдова Мамонова опровергла информацию о том, что распродает имущество мужа из-за безденежья

Вдова актера и музыканта Петра Мамонова, который ушел из жизни 15 июля, в рамках беседы с журналистами опровергла слухи о том, что распродает имущество умершего супруга из-за недостатка средств.
Слухи о том, что Ольга Мамонова распродает вещи мужа поползли после того, как в сети якобы появилось объявление о продаже экрана для проектора за 400 тысяч рублей.
Вдова Петра Мамонова в разговоре с teleprogramma.pro подчеркнула, что не знает, кто разместил объявление. Женщина отметила, что ей не живется тяжело, однако, если раньше она была супругой великого артиста, то теперь у нее судьба "старушки, обычной российской пенсионерки".
Ольга Мамонова призналась, что у нее не осталось никаких сбережений или вложений. Помогает вдове артиста сын, который работает оператором.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.