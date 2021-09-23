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Вдова Мамонова опровергла информацию о том, что распродает имущество мужа из-за безденежья

, 17:15 Источник: teleprogramma.pro

Вдова Мамонова опровергла информацию о том, что распродает имущество мужа из-за безденежья
Петр Мамонов с женой, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Вдова актера и музыканта Петра Мамонова, который ушел из жизни 15 июля, в рамках беседы с журналистами опровергла слухи о том, что распродает имущество умершего супруга из-за недостатка средств.

Слухи о том, что Ольга Мамонова распродает вещи мужа поползли после того, как в сети якобы появилось объявление о продаже экрана для проектора за 400 тысяч рублей.

Вдова Петра Мамонова в разговоре с teleprogramma.pro подчеркнула, что не знает, кто разместил объявление. Женщина отметила, что ей не живется тяжело, однако, если раньше она была супругой великого артиста, то теперь у нее судьба "старушки, обычной российской пенсионерки".

Ольга Мамонова призналась, что у нее не осталось никаких сбережений или вложений. Помогает вдове артиста сын, который работает оператором.

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