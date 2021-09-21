Актриса Ковальчук не стала рассказывать об отношениях с Харламовым, отметив, что «счастье любит тишину»

Актриса Катерина Ковальчук в рамках разговора с журналистами во вторник, 21 сентября, рассказала об отношениях со знаменитой сестрой Анной, поддержании себя в форме, а также коснулась темы личной жизни.
Катерина Ковальчук призналась, что они с сестрой – известной актрисой Анной Ковальчук – прекрасно общаются и являются настоящими подружками. Родственницы, однако, редко видятся из-за работы.
В беседе с teleprogramma.pro артистка также поделилась секретом стройности, в частности, рассказала, что пьет много воды, регулярно делает зарядку и растяжку.
Отвечая на вопрос журналистов о личной жизни, Катерина Ковальчук подчеркнула, что счастье любит тишину и не стала предоставлять подробностей своих отношений с Гариком Харламовым.
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