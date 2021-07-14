Ковальчук рассказала, почему скрывает свой роман с Харламовым

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14 июля 2021, 09:55 Анастасия Иванова

Взято из интернета

Катерина раскрыла причины, по которым умалчивает подробности своей личной жизни. В мае стало известно, что артистка встречается с Гариком Харламовым. Недавно информацию подтвердила ее сестра - Анна Ковальчук. Их уже видели на публике не один раз, но звезды не спешат афишировать свои отношения.

Актриса познакомилась с Гариком на съемках сериала «Гусар». Звезда поделилась, что всегда придерживается правила «счастье любит тишину».

«Счастье любит тишину. Вот и все. Люди всегда будут что-то говорить, а мне что? Я живу в своем мире, для себя и своей семьи и не обязана «обслуживать» окружающих», - рассказала Ковальчук.

Катерина также дала ответ на вопрос об откровенных сценах в фильме: «Если история оправданна, то в ней есть смысл, в остальных случаях это для меня табу. Моё тело – моё дело. А не всей страны».

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