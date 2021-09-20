Певца Кая Метова выписали из больницы после ДТП в Белоруссии

Российского певца Кая Метова выписали из больницы после дорожно-транспортного происшествия в Белоруссии. Артист в рамках беседы с журналистами в понедельник сообщил, что уже находится дома.
18 сентября Кай Метов должен был выступить в белорусском городе Гродно. Во время поездки по трассе Минск – Гродно автомобиль с певцом занесло на мокрой после дождя дороге. Все пассажиры машины были доставлены в медучреждение для обследования.
Метов в разговоре с представителями СМИ 20 сентября сообщил, что отделался ушибом, гематомами и ссадинами. Артисту прописали постельный режим, прием некоторых медикаментов, а также порекомендовали обратиться к травматологу.
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