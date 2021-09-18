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Анна Нетребко отметит юбилей в Москве

, 14:52

Анна Нетребко отметит юбилей в Москве
Анна Нетребко с мужем, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Оперная певица, народная артистка России, каммерзенгер Венской государственной оперы Анна Нетребко отметиь  юбилей в Москве. 18 сентября Анне Нетребко исполнилось 50 лет.

С юбилейным днём рождения артистку поздравили президент РФ Владимир Путин и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Нетребко - уроженка Кубани.

В поздравлении Путин отметил яркую "индивидуальность и потрясающую артистичность, редкий по красоте и звучанию голос, вдохновенное творчество" Нетребко, которые "покоряют не только самую взыскательную публику, но и восхищают миллионы людей из разных стран".

Президент также отметил, что Россия гордится певицей не только как представительницей отечественной вокальной школы, исполняющей оперные шедевры на знаменитых мировых сценах, но и "как открытым, обаятельным, доброжелательным человеком с жизнеутверждающим характером и чёткой гражданской позицией".

"Ваши выступления, концерты на Родине – это всегда большое, ожидаемое событие, настоящий праздник красоты и высокого музыкального искусства", - подчеркнул Путин.

Анна Нетребко сегодня вечером выступит в Кремле. А потом продолжит турне по России.

Певица хотела отметить выступление, поскольку в сентябре потеряла своего отца.  Не отменять концерт уговорил Нетребко ее муж оперный певец Юсиф Эйвазов.

Каммерзенгер - почётное звание оперных исполнителей. 

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