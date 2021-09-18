«Я всегда хочу невозможного»: юбилей Анны Нетребко

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18 сентября 2021, 13:44 Наталья Полянская

Анна Нетребко, фото: Facebook.com/MusiTour

Анна Нетребко сегодня отмечает свой день рождения. Российской оперной певице исполняется 50 лет.



Анна Юрьевна Нетребко родилась 18 сентября 1971 года в Краснодаре в семье инженера и геолога. В детстве девочка занималась танцами и пением. Она выступала в зоне «Кубанская пионерия». После школы поступила в Санкт-Петербургскую консерваторию. В 1993 году стала победительницей конкурса им. М.И.Глинки и её пригласили выступать в Мариинской Театр.

В 1995 году певица дебютировала в Сан-Франциско с оперой «Руслан и Людмила». Она исполняла оперные партии в «Севильском цирюльнике» и «Волшебной флейте».

В 2002 году состоялся дебют Анны в Метрополитен-опера. Она представляла партию в «Войне и мир» и «Дон Жуан».

В 2004 году Нетребко сыграла роль в фильме «Дневники принцессы-2».

Через 6 лет певица исполнила песню «Голос» на конкурсе «Новая волна» с Филиппом Киркоровым.

Анна Нетребко была замужем дважды. Первым её избранником был Эрвин Шротт, британец из Уругвая. А в 2015 году Нетребко вышла замуж за Юсифа Эйвазова, азербайджанского тенора.

Сейчас певица живёт в основном в Вене и Нью-Йорке. Ей удалось получить австрийское гражданство.

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