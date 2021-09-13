Путин и Мишустин поздравили Розенбаума с юбилеем

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13 сентября 2021, 11:12 Источник: Кремль

Александр Розенбаум, Anatoly Lomohov/Russian Look

Певец Александр Розенбаум в понедельник, 13 сентября, празднует юбилей. С 70-летием артиста сегодня поздравили президент России Владимир Путин и российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Владимир Путин назвал Александра Розенбаума талантливым исполнителем, поэтом и композитором, который внес большой вклад в развитие лучших традиций отечественного эстрадного искусства. По словам главы государства, авторские песни исполнителя любят за искренность и глубину и доверительную интонацию.

Михаил Мишустин в свою очередь отметил, что яркий талант Александра Розенбаума, его энергетика и неповторимый голос позволили ему стать кумиром нескольких поколений. Премьер-министр пожелал артисту вдохновения, бодрости духа, крепкого здоровья и благополучия.

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