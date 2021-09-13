Актер Станислав Любшин поскользнулся на сцене и был госпитализирован

Народный артист Российской Федерации Станислав Любшин во время спектакля поскользнулся и был госпитализирован. Соответствующую информацию предоставили утром в понедельник в МХТ им. Чехова.
Согласно последним данным, в настоящий момент 88-летний Станислав Любшин находится в больнице под наблюдением врачей, повреждений у него не выявлено.
Напомним, актер является звездой картин "Щит и меч", "Пять вечеров", "Кин-дза-дза", "Мне двадцать лет", "Не стреляйте в белых лебедей". С 1981 года и по настоящее время Станислав Любшин работает в МХТ им. А. П. Чехова.
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