Артисту Фёдору Добронравову исполнилось 60 лет

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11 сентября 2021, 10:44 Наталья Полянская

Фото из открытых источников

Фёдор Добронравов известен многим зрителям, особенно по сериалу «Сваты». Сегодня актёр отмечает 60-й день рождения.



Фёдор Владимирович родился 11 сентября 1961 года в городе Таганрог. Его мама была работницей хлебозавода, а отец строителем. В детстве Фёдор активно занимался спортом. Он любил занятия боксом, баскетболом и волейболом. Мальчик мечтал стать клоуном и посещал определённые кружки для этого. К сожалению, он дважды не смог поступить в цирковое училище и пошёл в армию. После военной службы сразу женился. Чтобы прокормить семью Добронравов работал слесарем и даже дворником.



В 1988 году он отучиться в Воронежском государственном институте искусств. Вместе с сокурсниками создал новый молодёжный театр «Рубль». Там его заметил Константин Райкин и позвал в Москву.



В начале своего творческого пути Фёдор жил а гримерке театра и мыл полы в Третьяковской галерее. С 1990 по 2003 год стал актёром театра «Сатирикон». Оттуда он ушёл работать в театр Сатиры.



Добронравов является не только театральным актёром, но и актёром различных кинофильмов. Он снялся более чем в 120 сериалов и фильмов. Одним из запоминающийся является исторический сериал «Тайны дворцовых переворотов».



Пик популярности артиста пришёлся на выпуск неординарного скетч-шоу «6 кадров». Фёдор Добронравов снимался в нет вплоть до 2014 года.



В 2016 году он стал основателем Продюссерского центра «Фёдор Добронравов». Эта организация занимается созданием фильмов и спектаклей.



Со своей супругой Ириной Фёдор знаком еще со школы. У семейной пары есть двое сыновей Иван и Виктор. Они тоже стали замечательными артистами.

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