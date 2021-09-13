Певица Бритни Спирс обручилась со своим тренером по фитнесу

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13 сентября 2021, 07:20 Источник: Instagram

Бритни Спирс, Kay Blake/ZUMAPRESS.com

Американская певица Бритни Спирс сообщила, что помолвлена. Согласно последней информации, артистка выходит замуж за 27-летнего Сэма Асгари, который является ее личным тренером по фитнесу.

Бритни Спирс поделилась радостной новостью с поклонниками в социальной сети Instagram. Певица показала кольцо, подаренное ей на помолвку, и призналась, что не может поверить в происходящее.

Известно, что Бритни Спирс и Сэм Асгари начали встречаться еще в 2016 году после съемок музыкального клипа Slumber Party. К настоящему моменту менеджер фитнес-тренера Брэндон Коэн подтвердил факт помолвки.

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