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Певица Бритни Спирс обручилась со своим тренером по фитнесу

, 07:20 Источник: Instagram

Певица Бритни Спирс обручилась со своим тренером по фитнесу
Бритни Спирс, Kay Blake/ZUMAPRESS.com

Американская певица Бритни Спирс сообщила, что помолвлена. Согласно последней информации, артистка выходит замуж за 27-летнего Сэма Асгари, который является ее личным тренером по фитнесу.

Бритни Спирс поделилась радостной новостью с поклонниками в социальной сети Instagram. Певица показала кольцо, подаренное ей на помолвку, и призналась, что не может поверить в происходящее.

Известно, что Бритни Спирс и Сэм Асгари начали встречаться еще в 2016 году после съемок музыкального клипа Slumber Party. К настоящему моменту менеджер фитнес-тренера Брэндон Коэн подтвердил факт помолвки.

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