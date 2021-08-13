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Бритни Спирс избавилась от диктатуры отца

, 18:44

Бритни Спирс избавилась от диктатуры отца
Фото взято из интернета

Отец Бритни спустя 13 лет заявил, что уходит с поста опекуна. Спирс так долго мечтала об этом, и наконец ей есть чему порадоваться.

Однако петицию, которую мистер Спирс подал, Джейми начал с обвинений. Он заявил, что никаких законных оснований для его отстранения не было, и отстраниться отец Бритни вынужден, потому что якобы «стал объектом постоянных и совершенно необоснованных атак».

Еще Джейми решил отказаться от должности опекуна из-за того, что считает продолжение публичной битвы с дочкой по поводу его опекунства «не соответствующим ее и его интересам». Отец Бритни объявил, что готов начать процесс постепенной передачи своих полномочий другому опекуну.

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