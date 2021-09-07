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Клаудиа Кардинале призналась, что глубоко скорбит по своему другу Жан-Полю Бельмондо

, 11:01 Источник: Il Messaggero

Клаудиа Кардинале призналась, что глубоко скорбит по своему другу Жан-Полю Бельмондо
Клаудиа Кардинале, Panoramic/ZUMAPRESS.com

Знаменитая итальянская актриса Клаудиа Кардинале, которая снялась в четырех фильмах с Жан-Полем Бельмондо, призналась журналистам, что глубоко скорбит по коллеге, но "прежде всего по своему другу".

Клаудиа Кардинале заявила, что для нее, как и для многих других, Жан-Поль Бельмондо, который скончался накануне в возрасте 88 лет, останется воплощением жизненной силы, радости, движения и улыбки.

Актриса отметила, что они с коллегой сохранили дружеские отношения, которые время "не поцарапало". Кардинале уточнила, что они с Бельмондо созванивались и иногда виделись, чтобы вспомнить "хорошие времена".

Кинодива подчеркнула, что запомнит Жан-Поля Бельмондо как великого актера, настоящего друга и символа кинематографа, которого теперь не существует, а также эпохи, ушедшей навсегда.

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