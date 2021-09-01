Впавший в кому основатель группы «Смысловые галлюцинации» Бурдин пришел в сознание

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1 сентября 2021, 14:55 Источник: ВКонтакте

микрофон, pixabay.com

Один из основателей популярной рок-группы "Смысловые галлюцинации" Владимир Бурдин, который ранее впал в кому, пришел в сознание. Соответствующую информацию предоставил в среду брат музыканта.

Родственник Владимира Бурдина сообщил, что минувшей ночью состояние артиста ухудшилось, однако врачам удалось его стабилизировать. К настоящему моменту он пришел в сознание и реагирует на происходящее вокруг. Музыкант, однако, все еще подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Известно, что у Владимира Бурдина очень сильное поражение легких, вследствие чего врачи не могут сделать каких-либо прогнозов.

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