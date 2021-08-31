Режиссер Алексей Учитель празднует юбилей

Во вторник, 31 августа, российский режиссер и продюсер Алексей Учитель празднует юбилей. Создателю девятнадцати игровых и документальных фильмов, народному артисту России исполняется сегодня 70 лет.
Среди картин, режиссером которых является Алексей Учитель, ленты "Мания Жизели", "Дурак", "Край", "Прогулка", "Матильда", "Цой" и другие. В начале 90-х годов прошлого века он основал кинокомпанию "Рок".
В 2002 году Алексей Учитель стал народным артистом России. Кроме того, режиссер является обладателем премий "Ника", "Золотой орел" и призов многих кинофестивалей.
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