Режиссер Алексей Учитель празднует юбилей

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31 августа 2021, 11:23

Алексей Учитель, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Во вторник, 31 августа, российский режиссер и продюсер Алексей Учитель празднует юбилей. Создателю девятнадцати игровых и документальных фильмов, народному артисту России исполняется сегодня 70 лет.

Среди картин, режиссером которых является Алексей Учитель, ленты "Мания Жизели", "Дурак", "Край", "Прогулка", "Матильда", "Цой" и другие. В начале 90-х годов прошлого века он основал кинокомпанию "Рок".

В 2002 году Алексей Учитель стал народным артистом России. Кроме того, режиссер является обладателем премий "Ника", "Золотой орел" и призов многих кинофестивалей.

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