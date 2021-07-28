Актриса Наталия Белохвостикова празднует юбилей

Народная артистка РСФСР Наталия Белохвостикова в среду, 28 июля, празднует юбилей. Именинницу с праздником поздравили президент России Владимир Путин и российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Сегодня Наталии Белохвостиковой исполняется 70 лет. Владимир Путин отметил, что артистка внесла большой вклад в отечественный кинематограф, создав яркую палитру запоминающихся образов. Глава государства пожелал актрисе и ее супругу Владимиру Наумову здоровья, благополучия, а также творческого вдохновения.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в свою очередь назвал артистку воплощением женственности и очарования.
Напомним, Наталия Белохвостикова сыграла яркие роли в картинах "Тегеран-43", "Принцесса цирка", "Легенда о Тиле", "Красное и черное" и многих других.
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