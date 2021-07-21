Аргументы Недели Культура 13+

Певице Нани Брегвадзе исполнилось 85 лет

, 22:31 Источник: Первый канал

Певице Нани Брегвадзе исполнилось 85 лет
певица Нани Брегвадзе, Viktor Chernov/Russian Look

Советской и грузинской певице, пианистке, педагогу, народной артистке СССР Нани Брегвадзе в среду, 21 июля, исполнилось 85 лет. Пышных торжеств в честь юбилея любимица публики не планирует.

Согласно последней информации, 85-й день рождения Нани Брегвадзе отметит большим сольным концертом в Цинандали. Позже певица намерена поехать в юбилейное турне. Журналистам артистка сообщила, что будет петь и радовать поклонников, пока у нее есть силы и голос.

Напомним, свою сценическую карьеру Нани Брегвадзе начала в 1956 году. С 1959 по 1964 год она являлась солисткой ансамбля "Реро", затем в течение 15 лет пела в ансамбле "Орэра", а с 1980 года артистка начала сольную карьеру. Брегвадзе также снялась во многих картинах.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Политика

Власти Великобритании выступили за сдерживание России на границе с Украиной путём определения красных линий

Власти Великобритании выступили за сдерживание России на границе с Украиной путём определения красных линий

В Великобритании обеспокоены тем, как складывается ситуация на российско-украинской границе. Озабоченность выразили в комитете по обороне нижней палаты парламента этой страны.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью