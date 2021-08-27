Актера Тома Круза ограбили на съемках фильма «Миссия невыполнима – 7» в Бирмингеме

Аргументы Недели → Культура 13+

27 августа 2021, 15:53 Источник: The Sun

актер Том Круз, Samantha Zucchi Insidefoto/Keystone Press Agency

Во время съемок седьмой части франшизы "Миссия невыполнима" в Бирмингеме неизвестные злоумышленники обокрали знаменитого актера Тома Круза. Об этом сообщили журналисты со ссылкой на источники.

Согласно последней информации, с парковки возле отеля угнали автомобиль BMW актера стоимостью около £100 тысяч (более $137 тысяч). В салоне украденной машины находились личные вещи Тома Круза, стоимость которых он оценил в несколько тысяч фунтов.

Через некоторое время полиция обнаружила местонахождение транспортного средства, однако все ценности пропали.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости