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Ушел из жизни заслуженный артист России Лаврентий Сорокин

, 19:56

Ушел из жизни заслуженный артист России Лаврентий Сорокин
Лаврентий Сорокин, фото: vk.com/globus_theatre

На 61-м году жизни скончался заслуженный артист России, актер Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» Лаврентий Сорокин. Об этом в среду, 25 августа, сообщили в пресс-службе театра.

«… после продолжительной болезни, скончался заслуженный артист России Лаврентий Анатольевич Сорокин. Коллектив Новосибирского академического молодежного театра "Глобус" глубоко скорбит и выражает соболезнования родным и близким Лаврентия Анатольевича», - говорится в заявлении.

Отмечается, что о дате и месте прощания сообщат дополнительно.

Лаврентий Сорокин родился 3 ноября 1960 года. В 1986 году окончил Новосибирское театральное училище. Был разноплановым актером, играл в комедиях, трагедиях, драмах и мюзиклах. Последние несколько лет боролся с раком.

Ранее сообщалось, что на 82-м году жизни умер актёр из «Убить Билла» и «Форсажа» Сонни Тиба.

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