Ушёл из жизни 82-летний актёр из «Убить Билла» и «Форсажа» Сонни Тиба

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19 августа 2021, 20:27 Источник: РИА Новости

Сонни Тиба, фото: Supplied by FilmStills.net/Global Look Press

Не стало японского актера и режиссера Сонни Тибы. Он скончался от COVID-19, не дожив до 83 лет.

Трагической новостью поделилось издание Japan Times. Отмечается, что он находился в лечебном учреждении с восьмого августа. У актера врачи выявили пневмонию.

Сонни Тиба, настоящее имя которого Синъити Тиба, за творческую карьеру снялся в более чем 180 проектах. Наибольшую известность ему принесли роли в фильмах “Убить Билла” и “Тройной форсаж: Токийский дрифт”. Кроме того, он был мастером боевых искусств, в свое время основал Японский боевой клуб.

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