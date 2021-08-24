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Ушел из жизни барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс

, 20:00 Источник: BBC News

Ушел из жизни барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс
Чарли Уоттс, Sebastian Gollnow/dpa

Вечером в воскресенье, 24 августа, стало известно, что из жизни ушел барабанщик британской рок-группы The Rolling Stones Чарли Уоттс. Соответствующую информацию предоставили сотрудники СМИ.

Публицист музыканта сообщил журналистам, что Чарли Уоттс мирно скончался в одной из больниц Лондона в окружении членов своей семьи. Барабанщику было 80 лет.

В заявлении о смерти артиста отмечается, что он являлся "любимым мужем, отцом и дедушкой", а также "одним из величайших барабанщиков своего поколения". Близкие Чарли Уоттса просят с уважением отнестись к приватности семьи в это непростое время.

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