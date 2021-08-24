Ушел из жизни барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс

Вечером в воскресенье, 24 августа, стало известно, что из жизни ушел барабанщик британской рок-группы The Rolling Stones Чарли Уоттс. Соответствующую информацию предоставили сотрудники СМИ.
Публицист музыканта сообщил журналистам, что Чарли Уоттс мирно скончался в одной из больниц Лондона в окружении членов своей семьи. Барабанщику было 80 лет.
В заявлении о смерти артиста отмечается, что он являлся "любимым мужем, отцом и дедушкой", а также "одним из величайших барабанщиков своего поколения". Близкие Чарли Уоттса просят с уважением отнестись к приватности семьи в это непростое время.
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