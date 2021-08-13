Издание Variety сообщило, что отец Бритни Спирс согласился отказаться от опекунства над ней

Отец всемирно известной американской певицы Бритни Спирс согласился отказаться от опекунства над дочерью. Соответствующую информацию предоставили утром в пятницу, 13 августа, журналисты.
Согласно последним данным, адвокат Джеймса Спирс уже направил в суд Лос-Анджелеса уведомление о том, что мужчина готов отказаться от опекунства над дочерью. Подчеркивается, что отец Бритни Спирс согласен сотрудничать с судом для передачи права контроля над финансами певицы профессиональному аудитору.
Отметим, что артистка находится под опекой отца с 2008 года. До настоящего момента она не имела возможности распоряжаться своим имуществом.
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