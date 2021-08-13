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Издание Variety сообщило, что отец Бритни Спирс согласился отказаться от опекунства над ней

, 08:38 Источник: Variety

Издание Variety сообщило, что отец Бритни Спирс согласился отказаться от опекунства над ней
Бритни Спирс, Dave Starbuck/Geisler-Fotopress

Отец всемирно известной американской певицы Бритни Спирс согласился отказаться от опекунства над дочерью. Соответствующую информацию предоставили утром в пятницу, 13 августа, журналисты.

Согласно последним данным, адвокат Джеймса Спирс уже направил в суд Лос-Анджелеса уведомление о том, что мужчина готов отказаться от опекунства над дочерью. Подчеркивается, что отец Бритни Спирс согласен сотрудничать с судом для передачи права контроля над финансами певицы профессиональному аудитору.

Отметим, что артистка находится под опекой отца с 2008 года. До настоящего момента она не имела возможности распоряжаться своим имуществом.

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