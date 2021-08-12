Ушла из жизни актриса Уна Стаббс, сыгравшая миссис Хадсон в сериале «Шерлок»

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12 августа 2021, 19:06 Источник: The Independent

Уна Стаббс в роли миссис Хадсон, PLANET PHOTOS/Supplied by PLANET PHOTOS

В четверг, 12 августа, стало известно, что из жизни ушла британская актриса Уна Стаббс, которая стала особенно известна зрителям после того, как сыграла роль миссис Хадсон в сериале "Шерлок".

Согласно последней информации, Уна Стаббс скончалась на 85-м году жизни. Актриса умерла у себя дома в Эдинбурге в окружении родных.

Отметим, что Уна Стаббс получила известность в 1960-х годах, сыграв роли в картинах "Летние каникулы", "Три шляпки для Лизы" и других. Позже зрителям полюбилась в ее исполнении миссис Хадсон в сериале "Шерлок", где главную роль исполнил Бенедикт Камбербэтч.

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