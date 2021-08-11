Ушла из жизни в возрасте 75 лет актриса из сериала «Великолепный век» Сабина Тозия

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11 августа 2021, 14:19

pixabay.com

Не стало актрисы Сабины Тозии, которая известна российским зрителям по сериалу “Великолепный век”. Ей было 75 лет. Трагической новостью поделилась в Instagram Мерьем Узерли, которая исполнила в этом проекте роль Хюррем-султан.

37-летняя турецко-немецкая актриса и модель Узерли написала, что сильно любит Тозию, отметив, что вместе с ней трудилась помимо “Великолепного века” в таких проектах, как “Мафия не может править миром” и “Материнской раной”. “Вчера тебя не стало. Мое сердце разрывается”, - подчеркнула актриса.

Что именно стало причиной смерти Тозии, не уточняется. Известно, что в начале текущего года врачи сообщили ей о наличии опухоли головного мозга. Актрису успешно прооперировали, однако спустя некоторое время ее частично парализовало. В “Великолепном веке” она исполнила роль Афифе-Хатун.

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