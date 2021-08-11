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Ушла из жизни в возрасте 75 лет актриса из сериала «Великолепный век» Сабина Тозия

, 14:19

Ушла из жизни в возрасте 75 лет актриса из сериала «Великолепный век» Сабина Тозия
pixabay.com

Не стало актрисы Сабины Тозии, которая известна российским зрителям по сериалу “Великолепный век”. Ей было 75 лет. Трагической новостью поделилась в Instagram Мерьем Узерли, которая исполнила в этом проекте роль Хюррем-султан.

37-летняя турецко-немецкая актриса и модель Узерли написала, что сильно любит Тозию, отметив, что вместе с ней трудилась помимо “Великолепного века” в таких проектах, как “Мафия не может править миром” и “Материнской раной”. “Вчера тебя не стало. Мое сердце разрывается”, - подчеркнула актриса.

Что именно стало причиной смерти Тозии, не уточняется. Известно, что в начале текущего года врачи сообщили ей о наличии опухоли головного мозга. Актрису успешно прооперировали, однако спустя некоторое время ее частично парализовало. В “Великолепном веке” она исполнила роль Афифе-Хатун.

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