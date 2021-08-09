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Скончалась актриса из сериалов «Моя прекрасная няня» и «Папины дочки» Татьяна Жукова-Киртбая

, 15:22 Источник: Содружество актеров Таганки

Скончалась актриса из сериалов «Моя прекрасная няня» и «Папины дочки» Татьяна Жукова-Киртбая
Татьяна Жукова-Киртбая, сайт Содружества актеров Таганки

В понедельник, 9 августа, стало известно, что советская и российская артиста театра и кино Татьяна Жукова-Киртбая скончалась на 82-м году жизни. Об этом заявили в театре "Содружества актеров Таганки".

В сообщении не уточняется, что именно стало причиной смерти заслуженной артистки РСФСР.

Отметим, что Татьяна Жукова-Киртбая являлась выпускницей актерского факультета ГИТИСа. Она работала в новосибирском театре "Красный факел", с 1966-го года служила в Московском театре драмы и комедии на Таганке, а с 1992-го – в "Содружестве актеров Таганки".

Актриса сыграла около сотни ролей в театре и кино. Зрителям особенно запомнились ее персонажи в сериалах "Кабачок 13 стульев", "Жизнь и судьба", "Папины дочки", "Моя прекрасная няня" и других.

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