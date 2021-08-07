В Крыму в горах заблудилась актриса Большого театра, ее спасали 6 альпинистов

Почему она отправилась на прогулку в одиночку по неизвестному ей маршруту не сообщается. Но доставали ее шестеро альпинистов.
Актриса Мимического ансамбля Большого театра Марина КАБАНОВА сбилась с тропы и потерялась в горах под Судаком. Поняв, что технологии найти ее не помогут – мобильная связь не работала – туристка молилась, кричала, плакала и паниковала, о чем рассказала потом в соцсетях.
В итоге боги послали ей спасателей из МЧС.
Актриса настолько, видимо, как ей казалось, была на краю жизни, что невзрачных людей в потертых синих майках, шлепках и с фонариками на головах описала как: сильные, смелые, благородные, вежливые, мудрые и даже красивые.
Спасатели же решили добавить московской фифе ощущений и спустили ее в цивилизацию по самому короткому пути, используя альпинистское снаряжение.
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