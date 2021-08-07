В Крыму в горах заблудилась актриса Большого театра, ее спасали 6 альпинистов

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7 августа 2021, 11:26 Источник: Аргументы недели-Крым

Фото: МЧС

Почему она отправилась на прогулку в одиночку по неизвестному ей маршруту не сообщается. Но доставали ее шестеро альпинистов.

Актриса Мимического ансамбля Большого театра Марина КАБАНОВА сбилась с тропы и потерялась в горах под Судаком. Поняв, что технологии найти ее не помогут – мобильная связь не работала – туристка молилась, кричала, плакала и паниковала, о чем рассказала потом в соцсетях.

В итоге боги послали ей спасателей из МЧС.

Актриса настолько, видимо, как ей казалось, была на краю жизни, что невзрачных людей в потертых синих майках, шлепках и с фонариками на головах описала как: сильные, смелые, благородные, вежливые, мудрые и даже красивые.

Спасатели же решили добавить московской фифе ощущений и спустили ее в цивилизацию по самому короткому пути, используя альпинистское снаряжение.

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