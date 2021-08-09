Директор МСХТ Банковский сообщил, что Владимир Стеклов идет на поправку

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9 августа 2021, 11:54

Владимир Стеклов, фото: Natalya Loginova/Russian Look/ globallookpress.com

Руслан Банковский, директор Московского современного художественного театра, рассказал о состоянии заразившегося новой коронавирусной инфекцией народного артиста России Владимира Стеклова. У актера диагностировано 50% поражение легких.

«Состояние стабильное. Идет на поправку», - цитирует слова Банковского РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Владимир Стеклов попал в «красную» зону. 28 июля у 73-летнего артиста повысилась температура, он начал задыхаться. Бригада скорой помощи приняла решение о госпитализации.

Стеклов является художественным руководителем Московского современного художественного театра. За свою карьеру актер снялся более чем в 120 фильмах и телесериалах.

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