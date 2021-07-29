Владимир Стеклов заболел коронавирусом, актёра в больницу увезли на скорой

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29 июля 2021, 12:19

Владимир Стеклов, фото: Ekaterina Tsvetkova, globallookpress.com

Актер театра и кино, народный артист России Владимир Стеклов заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.

Представитель Стеклова подтвердил, что актёр заболел ковидом и сообщил, что артиста госпитализировали, в больницу увезли на скорой,- передает RT со ссылкой на РИА Новости.

О том, что 73-летний Стеклов попал в "красную" зону, сообщает "СтарХит". У актера диагностировано 50% поражение легких.

Владимиру Стеклову в среду, 28 июля, стало плохо, повысилась температура, он начал задыхаться. Медики приняли решение о госпитализации.

Стеклов - художественный руководитель Московского современного художественного театра. Актер работал в театрах имени Станиславского, имени Моссовета, "Ленкоме", "Школе современной пьесы". Исполнил роли в фильмах "Вера, Надежда, Любовь", "Плюмбум, или Опасная игра", "Чужая белая и рябой", "Гардемарины, вперед!" и других. За свою карьеру Стеклов снялся более чем в 120 фильмах и телесериалах.

Напомним, четвертая жена Стеклова Ирина Дерягина моложе его на 33 года. Их дочере Арине четыре года.

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