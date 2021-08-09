Стивен Кинг заявил о планах написать книгу о пандемии COVID-19

Знаменитый американский писатель Стивен Кинг сообщил о намерении написать книгу, посвященную пандемии COVID-19. Об этом литератор заявил в эфире ток-шоу The View c актрисой Вупи Голдберг.
Стивен Кинг уточнил, что хочет написать книгу, которая будет рассказывать непосредственно о коронавирусе нового типа. "Хочу взять события 2020 года и посмотреть, как они проявят себя в романе. Это будет непросто", – заметил литератор.
Напомним, Кинг является автором более чем 50 романов, общий тираж которых составляет почти 350 миллионов экземпляров. Его первый роман "Кэрри" был опубликован в середине 1970-х годов, а затем читателей покорил роман "Сияние", который принес автору известность.
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