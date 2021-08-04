Певица Рианна официально стала миллиардером

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4 августа 2021, 17:36 Источник: Forbes

Рианна, Steve Wood - Code - 352427/352427

Артистка Робин Рианна Фенти, которая известна во всем мире как Рианна, официально стала миллиардером. Состояние американской знаменитости в настоящий момент составляет 1,7 миллиарда долларов.

Согласно последней информации, большую часть своего состояния – примерно 1,4 миллиарда долларов – Рианна заработала благодаря косметической компании Fenty Beauty, которая была создана в 2017 году. Кроме того, звезда имеет долю в компании по производству нижнего белья Savage x Fenty.

Оставшуюся часть капитала составляют ее доходы как певицы и актрисы.

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