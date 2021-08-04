Аргументы Недели Культура 13+

Певица Рианна официально стала миллиардером

, 17:36 Источник: Forbes

Певица Рианна официально стала миллиардером
Рианна, Steve Wood - Code - 352427/352427

Артистка Робин Рианна Фенти, которая известна во всем мире как Рианна, официально стала миллиардером. Состояние американской знаменитости в настоящий момент составляет 1,7 миллиарда долларов.

Согласно последней информации, большую часть своего состояния – примерно 1,4 миллиарда долларов – Рианна заработала благодаря косметической компании Fenty Beauty, которая была создана в 2017 году. Кроме того, звезда имеет долю в компании по производству нижнего белья Savage x Fenty.

Оставшуюся часть капитала составляют ее доходы как певицы и актрисы.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

В мире

Макрон заявил, что санитарные пропуска во Франции вступят в силу, несмотря на протесты

Макрон заявил, что санитарные пропуска во Франции вступят в силу, несмотря на протесты

Президент Франции Эммануэль Макрон в среду, 4 августа, заявил, что санитарные пропуска в стране будут введены, несмотря на то, что десятки тысяч граждан протестуют против введения данной меры.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

Неизвестный мужчина зашел в здание правительства Украины в Киеве и угрожает взорвать гранату

Неизвестный мужчина в среду зашел в здание правительства Украины в Киеве и угрожает гранатой. Телеканал «Украина 24» передает информацию о происшествии. Мужчина предупредил о захвате правительственного здания. Он грозит, что «живым оттуда не уйдет». Судя по видео, нападавший держит похожий на гранату предмет. Полиция Киева выехала на место ЧП.