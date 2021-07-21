Организаторы Каннского фестиваля потратили на ПЦР-тесты более миллиона долларов

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21 июля 2021, 19:03 Источник: Variety

тест на COVID-19, Tatiana Bolari via www.imago-ima/www.imago-images.de

Журналисты сообщили, что организаторы Каннского кинофестиваля потратили более одного миллиона долларов на тестирование посетителей. Исследование за время мероприятия прошли около 28 тысяч гостей.

Граждане Европейского союза могли не проходить тестирование и предоставить справку о вакцинации, но это не гарантировало, что посетители Каннского фестиваля не заразятся штаммом "дельта".

Отмечается, что напряжение усилилось после того, как знаменитая французская актриса Леа Сейду, которая сыграла роли сразу в трех фильмах из конкурсной программы, не посетила мероприятие, поскольку заболела COVID-19.

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