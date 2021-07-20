Актриса Людмила Чурсина празднует 80-летие

Народная артистка СССР Людмила Чурсина во вторник, 20 июля, празднует юбилей. С днем рождения знаменитую советскую и российскую актрису поздравил сегодня президент страны Владимир Путин.
Путин в день 80-летия Чурсиной отметил, что она является блистательной актрисой, которая исполнила десятки ярких и запоминающихся ролей не только в театре, но и в кино. По словам российского президента, биография артистки служит достойным примером для всех, кто желает посвятить себя искусству и российской культуре.
Напомним, Людмила Чурсина служит в Театре российской армии. Актриса сыграла в нескольких десятках фильмов, среди которых "Угрюм-река", "Когда деревья были большими", "Адъютант его превосходительства", "Долгая дорога в дюнах" и другие.
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