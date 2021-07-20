Аргументы Недели Культура 13+

Актриса Людмила Чурсина празднует 80-летие

, 12:52 Источник: Кремль

Актриса Людмила Чурсина празднует 80-летие
актриса Людмила Чурсина, Anatoly Lomohov/Russian Look

Народная артистка СССР Людмила Чурсина во вторник, 20 июля, празднует юбилей. С днем рождения знаменитую советскую и российскую актрису поздравил сегодня президент страны Владимир Путин.

Путин в день 80-летия Чурсиной отметил, что она является блистательной актрисой, которая исполнила десятки ярких и запоминающихся ролей не только в театре, но и в кино. По словам российского президента, биография артистки служит достойным примером для всех, кто желает посвятить себя искусству и российской культуре.

Напомним, Людмила Чурсина служит в Театре российской армии. Актриса сыграла в нескольких десятках фильмов, среди которых "Угрюм-река", "Когда деревья были большими", "Адъютант его превосходительства", "Долгая дорога в дюнах" и другие.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

В мире

Киевский политолог Погребинский: НАТО в будущем может разместить на Украине ракеты, способные добить до Москвы

Киевский политолог Погребинский: НАТО в будущем может разместить на Украине ракеты, способные добить до Москвы

Североатлантический альянс в будущем может разместить на Украине ракеты, способные добить до Москвы. Такой вариант развития событий допустил Михаил Погребинский, политический эксперт из Киева.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью