Супруга Боярского заявила, что артист идет на поправку

Аргументы Недели → Культура 13+

17 июля 2021, 13:14

Михаил Боярский, Dmitry Golubovich/Russian Look

Супруга Михаила Боярского Лариса Луппиан в субботу, 17 июля, сообщила в беседе с журналистами, что народный артист РСФСР, который ранее заразился коронавирусом нового типа, пошел на поправку.

Лариса Луппиан уточнила, что ее муж в настоящий момент ждет отрицательного теста на COVID-19. Когда он будет получен, актера выпишут из больницы.

Супруга Михаила Боярского в рамках разговора с RT отметила, что артист переносит коронавирусную инфекцию в легкой форме, поскольку ранее сделал прививку. Луппиан также заявила, что ее муж планирует позже пройти ревакцинацию.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости