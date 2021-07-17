Супруга Боярского заявила, что артист идет на поправку
17 июля 2021, 13:14
Супруга Михаила Боярского Лариса Луппиан в субботу, 17 июля, сообщила в беседе с журналистами, что народный артист РСФСР, который ранее заразился коронавирусом нового типа, пошел на поправку.
Лариса Луппиан уточнила, что ее муж в настоящий момент ждет отрицательного теста на COVID-19. Когда он будет получен, актера выпишут из больницы.
Супруга Михаила Боярского в рамках разговора с RT отметила, что артист переносит коронавирусную инфекцию в легкой форме, поскольку ранее сделал прививку. Луппиан также заявила, что ее муж планирует позже пройти ревакцинацию.
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