Михаил Боярский лечится от коронавируса

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17 июля 2021, 08:52 Анастасия Иванова

Фото взято из интернета

Актер уже несколько дней находится в больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге. У Михаила обнаружен коронавирус, и его лечат в инфекционном отделении. О выписке речи пока не идет.

Как сообщили в театре Ленсовета, где играет артист, состояние Боярского не изменилось с момента поступления в больницу. Но и новых симптомов не наблюдается, из-за которых стоило бы беспокоиться. Однако медики намерены пристально наблюдать за состоянием советского и российского актера.

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