Петра Мамонова проводили в последний путь продолжительными аплодисментами

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17 июля 2021, 12:01 Источник: РИА "Новости"

Петр Мамонов, Svetlana Mal'tseva/Russian Look

Музыканта, композитора и актера Петра Мамонова утром в субботу, 17 июля, проводили в последний путь продолжительными аплодисментами десятки его родных, коллег, а также поклонников творчества.

Закрытый гроб с телом артиста, который скончался в минувший четверг в возрасте 70 лет от осложнений, вызванных коронавирусом нового типа, вынесли под аплодисменты из Донского монастыря в Москве. Ранее в храме состоялось отпевание.

Позднее сегодня Петр Мамонов будет похоронен на Центральном кладбище подмосковного города Верея, где он супругой Ольгой жил последние 25 лет.

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