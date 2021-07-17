Петра Мамонова проводили в последний путь продолжительными аплодисментами

Музыканта, композитора и актера Петра Мамонова утром в субботу, 17 июля, проводили в последний путь продолжительными аплодисментами десятки его родных, коллег, а также поклонников творчества.
Закрытый гроб с телом артиста, который скончался в минувший четверг в возрасте 70 лет от осложнений, вызванных коронавирусом нового типа, вынесли под аплодисменты из Донского монастыря в Москве. Ранее в храме состоялось отпевание.
Позднее сегодня Петр Мамонов будет похоронен на Центральном кладбище подмосковного города Верея, где он супругой Ольгой жил последние 25 лет.
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