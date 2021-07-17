В Донском монастыре началась церемония прощания с Петром Мамоновым

Утром в субботу, 17 июля, в Донском монастыре в Москве началась церемония прощания с основателем группы "Звуки Му", поэтом и актером Петром Мамоновым. Об этом сообщили сегодня журналисты.
В храм начали прибывать близкие актера и музыканта, а также поклонники, которые желают проститься с ним. У многих людей в руках цветы. В помещении монастыря установлены венки. Известно, что одним из первых на церемонию прибыл режиссер картин "Такси-блюз" и "Остров", в которых сыграл Петр Мамонов, Павел Лунгин.
Позже сегодня Мамонова, который скончался в минувший четверг в возрасте 70 лет от последствий коронавируса нового типа, похоронят на кладбище в подмосковном городе Верея, где артист жил более двух десятков лет.
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