Духовник МакSим заявил, что в ситуации певицы остается «надеяться на чудо»

Духовник певицы МакSим, настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря Рязанской епархии игумен Лука (Степанов) заявил, что состояние артистки по-прежнему тяжелое, остается "только усерднее молиться".
Игумен в беседе с журналистами отметил, что не может сообщить ничего утешительного и радостного. Духовник знаменитости подчеркнул, что в сложившейся ситуации остается надеяться на чудо.
Напомним, певица МакSим (Марина Абросимова) более двух недель назад была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, все это время она находится в искусственной коме. Ранее стало известно, что священнослужитель соборовал и причастил артистку.
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