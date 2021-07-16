Духовник МакSим заявил, что в ситуации певицы остается «надеяться на чудо»

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16 июля 2021, 14:48 Источник: РИА "Новости"

певица МакSим, Anna Salynskaya/Russian Look

Духовник певицы МакSим, настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря Рязанской епархии игумен Лука (Степанов) заявил, что состояние артистки по-прежнему тяжелое, остается "только усерднее молиться".

Игумен в беседе с журналистами отметил, что не может сообщить ничего утешительного и радостного. Духовник знаменитости подчеркнул, что в сложившейся ситуации остается надеяться на чудо.

Напомним, певица МакSим (Марина Абросимова) более двух недель назад была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, все это время она находится в искусственной коме. Ранее стало известно, что священнослужитель соборовал и причастил артистку.

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